Главные новости 16 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 августа 2024 года.
Посол рассказал о попытках давления на россиян в Британии
Посол РФ в Лондоне Келин заявил, что бытовая русофобия в Великобритании не сильна, но власти оказывали давление на россиян. Российским СМИ также трудно работать в Британии.
В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ
Российские военные уничтожили шестерых украинских военнослужащих в стрелковом бою в Курской области, сообщает РИА «Новости». Кадры боя оказались в распоряжении агентства. Бой произошел у села Крупец между украинскими штурмовиками и российским подразделением.
Эксперт раскрыла, как будут вести расчеты Россия и Китай
Небольшие китайские банки начали отказываться от российских платежей, и 98% банков КНР не проводят прямые транзакции в юанях. Проблему будут решать с помощью расчетов с Китаем через третьи страны, сказал эксперт Дарья Соколан.
Появились новые эпизоды дела арестованного сенатора Савельева
Подозреваемого в подготовке убийства сенатора Дмитрия Савельева проверят на растрату по просьбе бывшего бизнес-партнера Сирина Бадрутдинова. Следствие по делу о растрате средств компании «Спецстройсервис» идет 4,5 года, Бадрутдинов отрицает вину.
Жителям Центральной России пообещали возвращение июльской жары
Июльская жара вернется в центр европейской части России на выходных, температура поднимется до 28 градусов. В Москве и соседних областях в пятницу ожидается до 24 градусов, в субботу — до 27, а в воскресенье — до 28. Местами возможен кратковременный дождь.