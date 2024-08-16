За неделю более 100 человек пострадали от укусов клещей в Иркутской области

Клещевая активность движется к завершению в Иркутской области. Несмотря на это, за прошедшие семь дней паукообразные укусили 58 взрослых и 44 ребенка. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, с начала эпидемиологического сезона поступило более 15,1 тысячи обращений от жителей Приангарья.
— Это на 17,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Зарегистрировано 92 случая заболевания клещевым боррелиозом, 91 — другими клещевыми инфекциями, — поделились специалисты.
Изъятых у жителей региона паукообразных проверяли в лабораториях, с начала сезона их число перевалило за 10,3 тысячи. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что при выезде на природу или нахождении в травянистой местности следует соблюдать меры предосторожности. По возвращению домой, осматривайте себя, родственников и домашних животных на наличие клещей. А при обнаружении обращайтесь за помощью к врачам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске до конца октября появится новый скейт-парк.