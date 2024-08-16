За неделю более 100 человек пострадали от укусов клещей в Иркутской области

Изъятых у жителей региона паукообразных проверяли в лабораториях, с начала сезона их число перевалило за 10,3 тысячи. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что при выезде на природу или нахождении в травянистой местности следует соблюдать меры предосторожности. По возвращению домой, осматривайте себя, родственников и домашних животных на наличие клещей. А при обнаружении обращайтесь за помощью к врачам.