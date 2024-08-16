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В Волгограде общественный транспорт усилят после матча «Ротора»

В день встречи «Ротора» с калининградской «Балтикой», 16 августа, общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.

По информации мэрии Волгограда, для удобства болельщиков после окончания игры, которая начнется в 19.30, усилят маршруты общественного транспорта, проходящие по Первой Продольной магистрали.

С 21.00 до 22.00 троллейбусы № 8а, 9 и 10а будут следовать с сокращенным интервалом через остановку «Стадион “Волгоград Арена” в обоих направлениях.

Для оперативной доставки болельщиков от стадиона до Кировского района будут курсировать два электробуса. От Мамаева кургана три автобуса № 6 отвезут болельщиков в микрорайон Жилгородок.

В направлении Краснооктябрьского района у остановки «Мамаев курган» будут ждать три автобуса № 0, которые отправятся до остановки «Улица Грамши».