В Волгограде общественный транспорт усилят после матча «Ротора»

По информации мэрии Волгограда, для удобства болельщиков после окончания игры, которая начнется в 19.30, усилят маршруты общественного транспорта, проходящие по Первой Продольной магистрали.
С 21.00 до 22.00 троллейбусы № 8а, 9 и 10а будут следовать с сокращенным интервалом через остановку «Стадион “Волгоград Арена” в обоих направлениях.
Для оперативной доставки болельщиков от стадиона до Кировского района будут курсировать два электробуса. От Мамаева кургана три автобуса № 6 отвезут болельщиков в микрорайон Жилгородок.
В направлении Краснооктябрьского района у остановки «Мамаев курган» будут ждать три автобуса № 0, которые отправятся до остановки «Улица Грамши».