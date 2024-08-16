Скачки температур от +8 до +35 градусов ожидаются в Ростовской области

Температурные скачки от +8 до +35 градусов ожидаются в Ростовской области в конце недели, с 16 до 18 августа. Об этом говорится в прогнозе донских синоптиков.
По ночам в указанный период в среднем должно быть +14−19, но местами столбики термометров могут опускаться до +8. Днем 17 августа обещают +24−29, по югу до +33, днем 18 августа будет +29−35 градусов.
Существенных осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Ветер сохранится северо-западный и северный с переходом на северо-восточный и восточный.