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Скачки температур от +8 до +35 градусов ожидаются в Ростовской области

Синоптики Ростовской области предупредили о температурных качелях с 16 по 18 августа.
Источник: Комсомольская правда

Температурные скачки от +8 до +35 градусов ожидаются в Ростовской области в конце недели, с 16 до 18 августа. Об этом говорится в прогнозе донских синоптиков.

По ночам в указанный период в среднем должно быть +14−19, но местами столбики термометров могут опускаться до +8. Днем 17 августа обещают +24−29, по югу до +33, днем 18 августа будет +29−35 градусов.

Существенных осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Ветер сохранится северо-западный и северный с переходом на северо-восточный и восточный.