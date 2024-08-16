«Покупаю кошкам корм, а сам ложусь голодным»: Как после навязанного кредита пенсионер выживает в центре Ростова с шестью кошками

Покосившийся забор, заваленный досками двор, потрескавшиеся стены — так выглядит место, где живет 69-летний Георгий Васильевич Серебряков. По соседству с роскошным особняком его ветхий домишко смотрится особенно жалко. Вот только денег на другое жилье у пенсионера нет.
РАБОТАЛ РЕВИЗОРОМ, А ПОТОМ — СТОРОЖЕМ.
— Я родился в Иркутской области, а в 60-х переехал с родителями в Ростов. Окончил РИНХ, стал экономистом. Работал ревизором, торговал на рынке, а потом был сторожем в детском саду, — рассказал ростовчанин.
Родительский дом стал ветшать давно. Георгий Васильевич латает его, как может: разбитые окна затягивает пленкой, а треснувшие стены замазывает глиной. Иногда удается выпросить у соседей цемент, который остается от строительства.
Газа в доме нет, воды — тоже. Ростовчанин набирает воду в колонке, греет на печке и купается в корыте. Топит, чем придется.
— Когда были деньги — покупал уголь, но сейчас мне это не по карману: собираю старые ставни, поддоны, мебель. Вот и сейчас запасаюсь дровами на зиму.
Внутри дома — облезлые стены, просевший потолок, старая мебель. Царят сырость и полумрак. Телевизора нет. На досуге пенсионер слушает радио, читает газеты и книги. Невольно возникает вопрос: как можно жить в таких условиях?
КОШКИ ТУШЕНКУ ЕСТЬ НЕ СТАЛИ.
Георгий Васильевич получает пенсию по старости в размере 9 тысяч 848 рублей. Плюс небольшую региональную доплату. Выходит МРОТ. Часть этой скромной суммы уходит на коммуналку, остальное — на продукты и лекарства: вот уже десять лет мужчина страдает от стенокардии.
— Стараюсь покупать самые недорогие препараты для сердца, но их не так-то просто найти.
За одеждой пенсионер идет не в магазин, а в благотворительную организацию. Там можно бесплатно получить вещи. Но найти обувь подходящего размера — проблема. В январе, когда ударил мороз, Георгий Васильевич не мог выйти из дома — не было ботинок.
Пенсионер готовит еду из простых продуктов — варит дешевую овсянку и постные борщи.
— На базаре продавцы отдают залежалые овощи по низкой цене. А мясо у меня только по праздникам — да и то, хватает лишь на тушенку в банках за 39 рублей. Однажды угостил своих кошек, так они и есть не стали. Я прочитал состав и понял, в чем дело: там только десять процентов говядины, остальное — соя.
«КОШКИ — МОЯ ОТДУШИНА».
После смерти родителей Георгий Васильевич остался один. Кошки — вся его «семья». Говорит, что не собирался заводить столько животных. Просто однажды к его дому прибилась уличная мурлыка: сидела на заборе и никуда не уходила. Пенсионер стал ее подкармливать и оставил у себя: вместе не так одиноко. А потом любимица принесла потомство и теперь ростовчанин заботится уже о шестерых «домочадцах».
— Кошки — моя отдушина. Они меня успокаивают, согревают и лечат: ложатся на больное место и становится легче. Когда денег остается совсем мало, я покупаю им дешевый корм, а сам ложусь спать голодным. Я же понимаю, что финансовые трудности временны и могу потерпеть. А вот животным этого не объяснишь.
Вдобавок ко всем бедам, Георгий Васильевич взял кредит в банке.
— Я и не собирался. Мне позвонил сотрудник, предложил зайти в отделение и получить кредитную карту. Мол, ее уже приготовили, осталось только забрать. Я подумал, вдруг пригодится — сколько можно ходить по соседям и занимать деньги? В итоге средства быстро разошлись, а я остался должен банку 60 тысяч рублей. Пришлось затянуть пояс еще туже.
Проблему с разрушающимся домом ростовчанин решить даже не надеется. Он собирается доживать в нем свой век и довольствуется малым: было бы что поесть самому и его пушистому «семейству».
Странно видеть в центре современного мегаполиса такие домишки Мария ГИЧЕНКО.