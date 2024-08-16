«Покупаю кошкам корм, а сам ложусь голодным»: Как после навязанного кредита пенсионер выживает в центре Ростова с шестью кошками

— На базаре продавцы отдают залежалые овощи по низкой цене. А мясо у меня только по праздникам — да и то, хватает лишь на тушенку в банках за 39 рублей. Однажды угостил своих кошек, так они и есть не стали. Я прочитал состав и понял, в чем дело: там только десять процентов говядины, остальное — соя.