Сын Джона Леннона анонсировал медитативные ремиксы на его песню Mind Games

Композиции на пластинке длятся от 5 до 23 минут. Четыре из них записаны как «бинауральные», то есть создают особый эффект: уши слышат частоты справа и слева, которые соединяются и воспринимаются как новая частота, «способная активировать различные мозговые паттерны». Каждая из композиций фокусируется на разных типах мозговых волн: бета, дельта, гамма и тета. Называются они Mind («разум»), Space («космос»), Spirit («дух») и Love («любовь»).