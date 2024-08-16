Социальную помощь на дому в Беларуси получают почти 110 тыс. человек

На 1 июля 2024 года численность пожилых граждан и инвалидов, охваченных социальным обслуживанием, составила более 170 тыс. человек, что на 5,5% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Наиболее востребованной формой социального обслуживания по-прежнему остается социальная помощь на дому — почти 109 тыс. получателей услуг. Кроме того, почти на 40% увеличилась численность получателей социальных услуг в рамках государственного социального заказа. К примеру, в Могилевской области численность увеличилась более чем в 4 раза, в Брестской — в 2 раза.



В Минтруда отметили, что в первом полугодии 2024 года приняты существенные меры по развитию системы социального обслуживания: проведена комплексная корректировка законодательства с учетом принятого в декабре 2023 года закона «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания и социальных выплат». Ключевыми новациями стали формирование системы долговременного ухода, обеспечение доступности социальных услуг путем организации транспортного обеспечения, лицензирование в области социального обслуживания, переименование домов-интернатов в социальные пансионаты и увеличение норматива оказания услуги няни с 20 до 40 часов в неделю для семей с двумя детьми-инвалидами до 18 лет.