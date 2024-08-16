ИГУ объявил о дополнительном наборе студентов на бюджетные места в Иркутске

Будущие студенты получили еще одну возможность поступить в ИГУ. С 16 августа в иркутском ВУЗе объявлен дополнительный набор на вакантные бюджетные места по некоторым направлениям. Желающие смогут подать заявления по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета. Учиться можно как на очной, так и заочной форме. Об этом сообщили на официальном сайте Иркутского государственного университета.
Абитуриенты смогут поступить по разным направлениям. Так набор открыт в институт математики и инновационных технологий, в институт социальных наук, философии, иностранных языков и медиакоммуникации. Также в педагогический институт, на биолого-почвенный и географический факультеты. Студентов добирают на факультет бизнес-коммуникаций, физический и химический факультеты.
— Вакантные места открыты не на всех направлениях, и их количество серьезно меньше по сравнению с основным набором. В остальном условия приема и поступления не отличаются. Для поступления в ИГУ в рамках дополнительного набора абитуриентам также требуется подать документы. Абитуриентам, которые подавали документы в основную приемную кампанию (июне-августе) необходимо будет пройти всю процедуру заново, — рассказала ответственный секретарь Центральной приемной комиссии ИГУ Дарья Баева.
У поступающих есть возможность подать заявление по трем разным направлениям. Заявления, поданные во время основного набора, не учитываются.
Те, кто поступает с результатами ЕГЭ, до 26 августа могут подать заявку дистанционно через личный кабинет на сайте или через госуслуги. Также можно обратиться в центральную приемную комиссию или в отборочную комиссию факультетов/институтов.
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