ИГУ объявил о дополнительном наборе студентов на бюджетные места в Иркутске

— Вакантные места открыты не на всех направлениях, и их количество серьезно меньше по сравнению с основным набором. В остальном условия приема и поступления не отличаются. Для поступления в ИГУ в рамках дополнительного набора абитуриентам также требуется подать документы. Абитуриентам, которые подавали документы в основную приемную кампанию (июне-августе) необходимо будет пройти всю процедуру заново, — рассказала ответственный секретарь Центральной приемной комиссии ИГУ Дарья Баева.