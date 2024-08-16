На 41% в Казани вырос приток иностранцев

В Казани наблюдается рост числа посетителей из числа иностранцев. Вместе с тем заметно выросло и число нарушений миграционного законодательства. Об этом заявил начальник отдела по вопросам миграции управления МВД России по Казани Андрей Шулепов.
С начала года Казань по разным причинам посетило 157 тысяч иностранцев, что на 41% выше показателей прошлого года. При этом 61 тысяча иностранцев приехала в Казань на заработки, 35,5 тысячи — на учебу, 26,5 тысячи — по частным причинам. Почти 16 тысяч прибыло отдыхать, ещё 14 тысяч — с деловым визитом. Наиболее частные гости Казани — жители Узбекистана (39 тысячи человек), Туркменистана (17 тысяч), Таджикистана (13 тысяч), Китая (8 тысяч) и Казахстана (5,8 тысячи).
В то же время с начала года в Казани выявлено 7,4 тысячи нарушений миграционного законодательства, что на 1,9 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,5 тысячи). Наиболее частым нарушением являются правила въезда в Россию или режима пребывания. В ходе профилактических рейдов на стройках задержано 37 нелегальных мигрантов. Их работодателей могут привлечь к ответственности.