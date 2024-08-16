«Мамочка, родненькая, я сделаю все, чтобы вы с папой гордились мной!»: сибирячка проводила на СВО мужа и двоих сыновей

Эмма Ч. из Иркутской области — невероятно сильная женщина. Ведь трое ее самых любимых мужчин: супруг и сыновья — участники специальной военной операции. На плечи сибирячки легла непростая задача: стойко переносить разлуку с ними. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Вместе уже больше 40 лет.
— Мы с Владимиром в этом году будем отмечать 41-ю годовщину со дня свадьбы. Муж на два года старше меня, — рассказывает 59-летняя Эмма. — Оба родом из одного поселка Рудник в Забайкальском крае, дружили еще в школе.
Большую часть своей жизни супруг Эммы провел в морях. Владимир окончил мореходное училище и работал на рыболовецких судах. Карьера быстро поднималась в гору. Уже в 1993 году он стал капитаном. Сибиряка по нескольку месяцев не бывало дома. Однако, несмотря на это, супругам удалось построить крепкую и дружную семью. В 1986 году родился их долгожданный первенец Сергей. А еще через пять лет — второй сын Дмитрий.
Вскоре супруги перебрались из Забайкальского края в небольшой, но молодой и развивающийся город Иркутской области. Заботу и воспитание о детях Эмма совмещала с работой. Сначала устроилась библиотекарем, а затем заняла должность заместителя директора в школе: проводила уроки по ОБЖ, устраивала для учеников военно-патриотические мероприятия, зарницы и т.д.
— После окончания школы Сережа поступил в госуниверситет Иркутска, получил профессию менеджера. Мечтал работать за границей. Женился, у него родился сын, сейчас ему 13 лет. Младший Дима выучился на менеджера по управлению персоналом. Он живет в гражданском браке, вместе с женой воспитывает ее дочь, она для него как родная!
«Я вернусь, я обещаю!».
Осенью 2022 года, после объявления о проведении частичной мобилизации, ни Сергей, ни Дмитрий повестки не получили. Но решили отправиться на СВО добровольцами. Постоянно твердили: «Кто, если не мы?». Особенно эта мысль не отпускала Сергея.
— Честно говоря, я не думала, что он все-таки решится, он ведь даже в армии не служил. Да и характер у него не такой. Сережа очень чувствительный, внимательный. Поэтому я даже и не думала, что он начнет всерьез к этому готовиться. В начале феврале 2023 года мы с мужем временно работали в Иркутске (я в школе, а Владимир в институте), но на пару дней вернулись в свой город, чтобы проведать квартиру. Мне позвонил старший сын и сообщил, что прямо сейчас находится в аэропорту и собирается улетать на вахту в Уренгой. Конечно же, я была очень удивлена такому спонтанному решению…
А через несколько дней Эмма получила от сына письмо. Прочитав его, у женщины чуть не ушла земля из-под ног.
«Мамочка, моя родненькая! Надеюсь, что ты поймешь принятое мною решение — идти добровольцем на СВО. Подтяну свою физическую форму, закалю характер… Ты получишь это письмо, когда я буду уже на службе. Я принял это решение, чтобы мне потом не тыкали пальцем, что я отсиживался как трус, а не пошел на Донбасс. Не плачь, родная, не ругайся. Я все сделаю, чтобы вы с папой гордились мной! Я вернусь, я обещаю!».
Тогда Эмма и поняла, что Сергей специально позвонил ей из аэропорта, не хотел беспокоить. Это был последний разговор матери и сына. Мужчина погиб через несколько недель, 10 марта, в первых боях под Артемовском.
— Я все это время ходила в храм и молилась о возращении сына. Но я почему-то чувствовала, что он оттуда уже не вернется… О смерти мне сообщили 22 марта. Когда позвонили, я сразу поняла, что произошло что-то плохое, — признается Эмма. — Сначала думали, что может быть это мошенники, что нас обманывают. Но узнав, что все это правда, я закричала от боли. Ходила все дни с портретом сына, обнимала его руками…
Ушли вслед за сыном и братом.
Супруги уволились и переехали из Иркутска обратно в свой город. Через несколько дней после извещения о смерти Сергея, Эмма застала младшего сына и супруга за разговором. Мужчины обсуждали, что тоже хотят отправиться на СВО.
— У них была идея отомстить за Сережу. Я была против, убеждала, уговаривала. Но они все решили, подписали контракты. В результате 10 мая мы проводили Диму. И как только вернулись домой, муж тоже начал готовиться к отъезду. Переписал имущество на меня, подготовил все, чтобы мне было удобно справляться одной по хозяйству. Владимир уехал через неделю.
Мужчины вместе проходили обучения на полигоне, а затем их развели по разным направлениям. Сейчас глава семьи находится на границе России. Дмитрий служит в ДНР. В начале августа этого года он получил осколочное ранение, когда спасал сослуживцев при бомбежке полигона. За это мужчину представили к награде «За спасение погибавших». Дмитрий отказался проходить лечение в госпитале. Пока заживают раны, он занимается преподаванием тактической медицины для бойцов.
— Я не могу до конца принять, что они там. Но когда они начинают объяснять, почему пошли на такой шаг, понимаю. Изначально ими руководила месть за брата и сына. Но, когда они побывали в боях, когда увидели весь этот ужас, они решили, что не могут оставаться в стороне и хотят помогать. Чувство патриотизма усилилось в разы! Даже свою зарплату они не оставляют себе, а жертвуют на гуманитарную помощь: приобретают медоборудование, беспилотники, генераторы и т.д.
Эмма признается, что в глубине души она все еще ждет Сергея домой. Его черты женщина часто видит в проходящих мимо прохожих. Справляться с трагедией и переживаниями за мужа и младшего сына ей помогает любимая работа. Сибирячка все лето проводит на своей малой родине. Также ей помогают социальные координаторы филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Иркутской области.
— Когда закончится СВО, первым делом хочу поехать в Артемовск, в те места, где находились полигоны старшего сына. А еще мечтаю увидеть ребят, которые служили с ним. Я не знаю их имен, но хочу восстановить хронологию тех событий и побывать в тех местах, где последний раз был Сережа. А больше мне ничего и не надо!