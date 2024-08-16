«Мамочка, родненькая, я сделаю все, чтобы вы с папой гордились мной!»: сибирячка проводила на СВО мужа и двоих сыновей

— Честно говоря, я не думала, что он все-таки решится, он ведь даже в армии не служил. Да и характер у него не такой. Сережа очень чувствительный, внимательный. Поэтому я даже и не думала, что он начнет всерьез к этому готовиться. В начале феврале 2023 года мы с мужем временно работали в Иркутске (я в школе, а Владимир в институте), но на пару дней вернулись в свой город, чтобы проведать квартиру. Мне позвонил старший сын и сообщил, что прямо сейчас находится в аэропорту и собирается улетать на вахту в Уренгой. Конечно же, я была очень удивлена такому спонтанному решению…