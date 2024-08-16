Еще одну автобусную полосу ввели в Астане

«Основными целями Bus Lane являются повышение средней технической скорости общественного транспорта при высокой загрузке дорог, снижение числа ДТП, а также для обеспечения беспрепятственного движения карет скорой помощи, спецслужб, пожарной техники и официального такси. Это позволяет отрегулировать интервал движения в часы пик и снизить время ожидания на остановочных пунктах общественного транспорта», — отметили в CTS.