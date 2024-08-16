В Волгограде и области запрет на посещение лесов продлили до 5 сентября

Ограничение на посещение лесов в Волгоградской области будет действовать до 5 сентября. Решение принято в связи с установлением в регионе IV и V классов пожарной опасности, объяснили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Напомним, ранее губернатор Андрей Бочаров поручил усилить профилактическую работу. Соблюдение противопожарных требований, в том числе запрет на посещение лесов, остается на контроле лесников и межведомственных патрулей.
Специалисты уже выявили и привлекли к административной ответственности более 200 человек и юрлиц. Штрафы за нарушение существенно возросли в связи с действием особого противопожарного режима.