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В Волгограде и области запрет на посещение лесов продлили до 5 сентября

В регионе не стали отменять противопожарную меру.

Ограничение на посещение лесов в Волгоградской области будет действовать до 5 сентября. Решение принято в связи с установлением в регионе IV и V классов пожарной опасности, объяснили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Напомним, ранее губернатор Андрей Бочаров поручил усилить профилактическую работу. Соблюдение противопожарных требований, в том числе запрет на посещение лесов, остается на контроле лесников и межведомственных патрулей.

Специалисты уже выявили и привлекли к административной ответственности более 200 человек и юрлиц. Штрафы за нарушение существенно возросли в связи с действием особого противопожарного режима.

экология