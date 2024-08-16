В Краснодаре без света остались жители более 30 улиц

Электричество не подается по следующим адресам: ул. Народная, 1−13, 2, 4−12, 31−47; ул. Звенигородская, 1−5, 2−8, 7−13, 10, 14, 26−32; ул. Голубиная, 1−27, 2−28, 31−43, 30−42; ул. Ямская, 2; ул. Архангельская, 1, 16, 19−49, 20−48, 51, 52−62, 59−65, 64−70, 67−73; ул. Гиагинская 5−13, 8−18; ул. Народный пер., 2; ул. Административная 8−20, 15−29; ул. Прерывистый пер. 1−13, 2−14, 16; ул. Гуденко, 1−3, 5, 6, 8, 10, 16; ул. Милицейская, 5, 6−10, 3−17; ул. Луганская, 5−13, 10; ул. Верная, 1−21, 2−22, 37−39; ул. 3-й Артельный пр., 2−4; ул. Беломорская, 1−11, 2−4, 22−28; ул. Беломорский пр., 1−27, 2−8, 29−31; ул. 1-й Архангельский пр., 13−35, 14−38; ул. 2-й Архангельский пр., 5−15, 6−16, 17−21, 18−40; ул. 3-й Архангельский пр., 1−15, 6−18, 25−31, 38−52; ул. 4-й Архангельский пр., 13−27, 14−28; ул. 5-й Архангельский пр.,. 11−21, 21−21, 23−35; ул. 6-й Архангельский пр., 15−27, 14−24, 26−38, 35−51; ул. Поморская, 24−76; ул. Югорская, 20; ул. Холмогорская, 2−60, 23−77; ул. Пригородная, 1/16, 1/18, 1−7, 12, 17−33, 20, 29; ул. Вечная, 27, 30; ул. Сенная, 2/а, 2, 12; ул. Троицкая, 176; ул. Средняя 1−17, 2−10; ул. Ивановская, 168−174.



Света не будет с 9:00 до 17:00. Это связано с проведением на сетях запланированных работ.