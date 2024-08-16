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В Ростовской области площадь посевов, погибших из-за заморозков, составила 230,4 тыс. га

В Ростовской области фермеры, застраховавшие урожай, смогут компенсировать ущерб от майских заморозков.
Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в Ростовской области от майских заморозков и почвенной засухи погибло 230,4 тыс. га посевов. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дона.

По данным ведомстве, в основном погибли озимые зерновые культуры. Площадь составила 195,2 тыс. га. Застрахованная площадь составляет 18,6% от погибших — 36,4 тыс. га.

К слову, последствия майских заморозков в 10 регионах страны, в том числе в Ростовской области, ранее отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Сейчас в регионе прорабатывают вопрос о возмещении ущерба в связи с повреждением многолетних насаждений. Известно, что компенсировать убытки смогут фермеры, которые заключили договоры на страхование сельхозкультур.