В Ростовской области площадь посевов, погибших из-за заморозков, составила 230,4 тыс. га

В 2024 году в Ростовской области от майских заморозков и почвенной засухи погибло 230,4 тыс. га посевов. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дона.
По данным ведомстве, в основном погибли озимые зерновые культуры. Площадь составила 195,2 тыс. га. Застрахованная площадь составляет 18,6% от погибших — 36,4 тыс. га.
К слову, последствия майских заморозков в 10 регионах страны, в том числе в Ростовской области, ранее отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера.
Сейчас в регионе прорабатывают вопрос о возмещении ущерба в связи с повреждением многолетних насаждений. Известно, что компенсировать убытки смогут фермеры, которые заключили договоры на страхование сельхозкультур.