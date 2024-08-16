«Основан на реальных событиях»: Звезда Playboy, ростовчанка Мария Лиман поставила в Лондоне спектакль о суррогатной маме

Одна из самых сексуальных россиянок, украсившая международный календарь и обложку журнала Playboy, и чьи фото ждали читатели Maxim, 30-летняя ростовчанка Мария Лиман попробовала себя в роли режиссера и поставила драматический спектакль в Лондоне. О своем новом опыте знойная брюнетка рассказала в интервью «КП — Ростов-на-Дону».
ИЗ «ПЛЕЙБОЯ» — В КИНО.
Когда Мария Лиман приезжает в Ростов повидать семью, ее часто узнают прохожие и просят о совместном фото. Земляки знают ее по пикантным снимках в мужских журналах. Став призером конкурса «Супермодель Вселенной-2015» и попав в международный календарь Playboy 2017 года, ростовчанка стала одной из самых желанных женщин не только в России.
Но, как она сама признавалась в эксклюзивном интервью «КП — Ростов-на-Дону», всегда мечтала стать актрисой. Начала с того, что снималась в клипах эстрадных артистов, а после играла небольшие роли в отечественном кинематографе.
— Актрисой я была еще в Москве, снималась в разных сериалах, в основном, в мелодрамах. Моя первая роль была в сериале «Две жены» с Настей Самбурской, а в «Я подарю тебе рассвет» роль была побольше — играла медсестру Зою. Дальше были «Снежный ком», «Рыжик», и последняя роль в боевике «Варяг».
МОДЕЛЬ — В РЕЖИССЕРСКОМ КРЕСЛЕ.
Но и этим не ограничилась. Помимо актерства Марии было интересно побыть и по ту сторону съемочной площадки.
— Моя первая продюсерская работа — короткометражка «Долгая терапия неизбежна». Очень хотелось попробовать, понять, как снимаются фильмы.
И ростовчанка улетела в Великобританию: учила английский, пошла в школу актерского мастерства.
— Во время занятий поняла, что мне стоит пойти в театральную школу и получить высшее образование. Вся моя учеба заняла порядка пяти лет.
За это время ростовчанка даже воплотила в жизнь проект «Русские в Лондоне», чтобы лучше познакомить местную публику с ее родной страной.
— Вышла добрая комедия о разности менталитета в Англии и в России. Надеюсь, смогу поставить ее и дома.
«ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ ЗАМОРОЗИТЬ СВОИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ».
А в этом июне Мария получила диплом, поставив спектакль под названием «Две мамы». В этой постановке выпускница театральной школы захотела исследовать тему суррогатного материнства.
— Захочет ли сурмама отдавать родителям ребенка, которого родила? Меня это сильно волнует. Сейчас многие, в том числе российские звезды обращаются к суррогатным матерям. Но, если, например, в Америке стороны заключают реальный контракт, то в других закон настолько четко не регулирует вопрос. В Англии, например, это запрещено. Знаю, что многие китайцы из-за этого едут в США за детьми.
В поисках сюжета Мария стала работать с известным в Великобритании писателем и актером Шоном Прендергастом.
— В ходе работы над постановкой я все больше стала задумываться, что хочу во время отпуска в России попробовать заморозить свои яйцеклетки. Потому что не совсем понимаю, как скоро я увижу своих детей. Произойдет ли это до моих сорока лет, выношу беременность сама или придется обращаться к суррогатной маме.
«УСЫНОВИТЬ НЕ СМОГЛА, ПОТОМУ ЧТО КОМНАТЫ НЕ ХВАТИЛО».
Последнего, признается Мария, ей не очень хочется.
— Считаю, что все-таки мать — это та, кто вынашивает ребенка, чувствует его первое шевеление и привязывается к малышу, вне зависимости от того, из чьих клеток он растет. Боюсь, смогу ли я сама быть настолько же привязана к ребенку, если его родит другая женщина. Хочу прожить все это сама, почувствовать, как любовь к малышу растет день ото дня.
На эти раздумья ростовчанку натолкнули и последние события в ее жизни, в том числе развод с мужем.
— При этом конец пьесы — это абсолютный хеппи-энд. Однако в ней немало сильных и болезненных моментов: например, потеря будущего ребенка на очень раннем сроке. В спектакле играла мой наставник из театральной школы. В пьесе очень много из ее личной истории: она очень хотела детей, но не получилось. Пыталась усыновить ребенка, но ей не позволили, потому что в доме не хватает еще одной комнаты. Можно сказать, пьеса основана на реальных событиях.
СРЕДИ ЗРИТЕЛЕЙ — МНОГО МУЖЧИН.
Такую глубокую работу Мария в итоге представила на суд преподавателей и обычных зрителей на самом крупном театральном фестивале Европы «Фриндж».
— Я сначала побоялась везти труппу из Лондона в Эдинбург, но, когда узнала, что в нем ежегодно участвуют до четырех тысяч человек, сразу засобиралась.
Там были артисты со всего мира: Сингапур, Китай, Япония, Австралия и Америка.
— Было очень много зрителей. Причем я думала, что эта тема важна только женщинам, но она отозвалась и мужчинам. Многие из них, как оказалось, не могут иметь детей. И вместе с женами годами проходили через процедуру ЭКО и брали донорский материал из банка. Но, мне кажется, что это все равно другая история, потому что мужчина не вынашивает ребенка и не чувствует, как он растет внутри.
По мнению автора, тема ее спектакля в разной степени откликается практически всем.
— И родителям, которые хотят детей, и молодым девушкам, которые, в принципе, еще не определились с вопросом материнства, но через время могут столкнуться и с такой дилеммой.