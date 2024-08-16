«Основан на реальных событиях»: Звезда Playboy, ростовчанка Мария Лиман поставила в Лондоне спектакль о суррогатной маме

— При этом конец пьесы — это абсолютный хеппи-энд. Однако в ней немало сильных и болезненных моментов: например, потеря будущего ребенка на очень раннем сроке. В спектакле играла мой наставник из театральной школы. В пьесе очень много из ее личной истории: она очень хотела детей, но не получилось. Пыталась усыновить ребенка, но ей не позволили, потому что в доме не хватает еще одной комнаты. Можно сказать, пьеса основана на реальных событиях.