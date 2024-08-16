Регулярных рейсов между Иркутском и Шанхаем станет больше

Регулярных рейсов между Иркутском и Шанхаем скоро станет больше. Одна из российских авиакомпаний получила разрешение на выполнение полетов в финансовый центр Китая. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе авиакомпании.
— В настоящий момент прорабатываются детали полетов в один из главных азиатских мегаполисов. Авиакомпания планирует включить рейсы по маршруту Иркутск-Шанхай в полетную программу на период зимней навигации, — пояснили в пресс-службе перевозчика.
Представители авиакомпании отмечают, что у иркутских и китайских туристов рейсы будут пользоваться большим спросом. Ведь жители КНР часто посещают Байкал, в том числе в зимнее время. А сибирякам это даст возможность использовать аэропорт Шанхая, как трансферный хаб. Из него зарубежные перевозчики выполняют рейсы в любых направлениях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в Приангарье клещи укусили более 100 человек. С начала сезона количество обратившихся превысило 15 тысяч человек.