Регулярных рейсов между Иркутском и Шанхаем станет больше

Представители авиакомпании отмечают, что у иркутских и китайских туристов рейсы будут пользоваться большим спросом. Ведь жители КНР часто посещают Байкал, в том числе в зимнее время. А сибирякам это даст возможность использовать аэропорт Шанхая, как трансферный хаб. Из него зарубежные перевозчики выполняют рейсы в любых направлениях.