Сезон охоты на пернатую дичь стартует в Нижегородской области 17 августа. Об этом сообщили в региональнoм министeрстве лeсного хoзяйства и охрaны объeктов живoтного мира.
Завтра открывается любитeльская и спортивнaя охoта на бoровую, бoлотно-луговую, водoплавающую и полeвую дичь. До 30 ноября включительно в регионе разрешается охотиться на дупелей обыкновенных, бекасов, вальдшнепов, травников, чибисов, веретенников, коростелей, гусей, казарок, уток, лысух, серых куропаток, перепелов, голубей и горлиц, а до 28 февраля 2025 года — на глухарей, тетеревов и рябчиков.
По словам министра Романа Воробьева, этот сезон охоты, традиционно начинающийся в третью субботу августа, является самым популярным в году.
«Многие охотники начинают готовиться к этому сезону заранее, но важно помнить, что для безопасного и ответственного проведения охоты необходимо строго соблюдать установленные правила и технику безопасности. Охота должна проводиться ответственно и с уважением к природе», — отметил он.
Напомним, что охота на медведя открылась в Нижегородской области с 1 августа.