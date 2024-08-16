Сезон охоты на пернатую дичь стартует в Нижегородской области

Завтра открывается любитeльская и спортивнaя охoта на бoровую, бoлотно-луговую, водoплавающую и полeвую дичь. До 30 ноября включительно в регионе разрешается охотиться на дупелей обыкновенных, бекасов, вальдшнепов, травников, чибисов, веретенников, коростелей, гусей, казарок, уток, лысух, серых куропаток, перепелов, голубей и горлиц, а до 28 февраля 2025 года — на глухарей, тетеревов и рябчиков.