В Красноярске эксперт рассказала, сколько стоит собрать ребенка в школу

К примеру, блузка для девочки стоит в пределах от 1,5 до 5 тысяч рублей, в зависимости от отделки. При выборе лучше отдавать предпочтения хлопку и другим натуральным волокнам. Не рекомендуется экономить на обуви и рюкзаках — в раннем возрасте у ребенка формируется скелет, стопы, их нужно беречь.