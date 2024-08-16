В Красноярске эксперт рассказала, сколько стоит собрать ребенка в школу

В Красноярске эксперт озвучила примерные затраты, которые потребуются на сбор первоклассника в школу. Об этом сообщили в пресс-службе СФУ.
По словам старшего преподавателя кафедры товароведения и экспертизы товаров ИТиСУ Елены Петренко, в среднем на сбор первоклассника в школу в 2024 году придется потратить около 20 тысяч рублей. Цены на школьную одежду выросли на 10−15%.
К примеру, блузка для девочки стоит в пределах от 1,5 до 5 тысяч рублей, в зависимости от отделки. При выборе лучше отдавать предпочтения хлопку и другим натуральным волокнам. Не рекомендуется экономить на обуви и рюкзаках — в раннем возрасте у ребенка формируется скелет, стопы, их нужно беречь.
Как отметила Елена Петренко, стоимость канцелярии сильно зависит от места приобретения. В супермаркетах она несколько дешевле, чем в канцелярских магазинах.
Букет цветов на День знаний на рынке можно приобрести за 1,5 тысячи, тогда как в цветочных магазинах он обойдётся дороже.
Ранее сообщалось о том, что многодетные семьи Красноярского края могут получить выплату ко Дню знаний. Её размер зависит от места проживания.