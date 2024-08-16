Погода на море 16 августа: на побережье Калининградской области до вечера будет штиль

В пятницу, 16 августа, на побережье региона сохраняется штиль. Во второй половине дня ожидается ухудшение погоды, поэтому купаться следует осторожно. «К вечеру поднимется ветер, а с ним пойдёт волна», — прокомментировали спасатели.