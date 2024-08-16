Погода на море 16 августа: на побережье Калининградской области до вечера будет штиль

На всех пляжах Калининградской области разрешено купание. «Клопс» получил информацию в МЧС.
В пятницу, 16 августа, на побережье региона сохраняется штиль. Во второй половине дня ожидается ухудшение погоды, поэтому купаться следует осторожно. «К вечеру поднимется ветер, а с ним пойдёт волна», — прокомментировали спасатели.
Температура воды сохраняет среднее значение в +20 °C. Воздух на всём побережье прогреется до +22−23 °C.
- Балтийск: флаг жёлтый, купаться стоит осторожно;
- Зеленоградск: без флага, купание разрешено;
- Пионерский: без флага, отдых на воде разрешён;
- Светлогорск: флаг жёлтый, будьте внимательны в воде;
- Янтарный: флаг жёлтый, соблюдайте осторожность.
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