Услугами пассажирского транспорта воспользовались 941,8 млн человек, или 105,4% к январю — июлю 2023 года.
Грузооборот в январе — июле составил 42,8 млрд тонно-километров, или 103,8% к соответствующему периоду 2023 года.
Пассажирооборот в Беларуси в январе-июле увеличился на 9,2%
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирооборот в январе — июле 2024 года составил 14 427,9 млн пассажиро-километров, или 109,2% к соответствующему периоду 2023 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 941,8 млн человек, или 105,4% к январю — июлю 2023 года.