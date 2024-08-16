Из-за чего отключили электричество в Приморском крае?

И.о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш в беседе с SHOT заявила, что массовое отключение света после тренировки было случайностью. По её словам, произошло отключение одной из вышек, и электроснабжение переводится на другие линии. Чиновница также опровергла слухи о том, что во Владивостоке упала опора ЛЭП, назвав эти сообщения фейком.