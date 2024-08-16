Из-за чего отключили электричество в Приморском крае?

Владивосток и почти всё Приморье столкнулись с масштабным отключением электроэнергии вечером 16 августа. Проблемы с электроснабжением охватили практически весь город, а также другие населённые пункты региона. Жители сообщают о массовых сбоях, включая отключение светофоров, остановку поездов и электричек, а также перебои в работе мобильного интернета.
Почему произошла авария?
По официальным данным Минэнерго, отключение электричества произошло из-за «масштабной аварии в системе генерации энергии». Ранее, в тот же день, и.о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш сообщила о проведении плановой тренировки, в ходе которой отрабатывались действия в нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной ЛЭП.
В рамках учений был собран оперативный штаб для быстрого восстановления электроснабжения потребителей. Однако спустя несколько часов после тренировки произошла реальная авария.
Как рассказали РИА Новости в Дальневосточной распределительной сетевой компании, к тотальному блэкауту в Приморье привела работа противоаварийной автоматики за пределами региона. По официальной информации правительства края, на оборудовании сетей электростанций произошло замыкание: «Сработала защита на блоке 1, 6, 3». Ведётся перезапуск блоков.
Ранее в соцсетях распространялись слухи о падении вышки ЛЭП, но их вскоре опровергли.
К чему привело массовое отключение света?
Проблемы с электроснабжением вызвали серьёзные нарушения в жизни региона. По данным Telegram-канала SHOT, электрички с пассажирами застряли в пути, в том числе на маршруте во Владивосток. Люди вынуждены были покидать состав через кабину машиниста, что вызвало скопление людей у выходов.
На дорогах города не работают светофоры, что привело к увеличению числа ДТП. Одна из аварий произошла во Владивостоке, где водитель не смогла разобраться в ситуации и столкнулась с другим автомобилем.
Кроме того, жители города, передаёт SHOT, массово сообщают о том, что у них сгорела бытовая техника, такая как тостеры, чайники и стиральные машины. Многие оказались заблокированы в лифтах из-за отключения электричества.
Пациенты больниц, находящиеся на аппаратах жизнеобеспечения, в результате блэкаута не пострадали, заверили в правительстве региона: «Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме».
Без света, по данным издания Readovka, остались около 1,8 миллиона человек.
Что говорят власти?
И.о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш в беседе с SHOT заявила, что массовое отключение света после тренировки было случайностью. По её словам, произошло отключение одной из вышек, и электроснабжение переводится на другие линии. Чиновница также опровергла слухи о том, что во Владивостоке упала опора ЛЭП, назвав эти сообщения фейком.
Когда дадут свет?
На данный момент восстановительные работы продолжаются. По данным SHOT, на полное восстановление электроснабжения может потребоваться от 8 до 12 часов. Как сообщил ТАСС со ссылкой на правительство региона, электроснабжение в Приморье восстановят в течение часа.
UPD: По данным на 18:28 по местному времени, подачу электричества после аварии восстановили в трёх городах: в Лучегорске, Дальнереченске и Лесозаводске. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.