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Умер бывший вокалист группы Great White Джек Рассел

Бывший вокалист и основатель рок-группы Great White Джек Рассел скончался в возрасте 63 лет. Факт его смерти был подтвержден в соцсетях музыканта.

Источник: Звук

Бывший вокалист и основатель рок-группы Great White Джек Рассел скончался в возрасте 63 лет. Факт его смерти был подтвержден в соцсетях музыканта.

Вокалист умер в окружении семьи и близких. В июле Рассел поделился в соцсетях заявлением о своей борьбе с деменцией с тельцами Леви, как сообщает Variety.

Я не могу выступать на том уровне, на котором хочу, и на уровне, которого вы заслуживаете.

Джек Рассел
Вокалист Great White.

Хард-рок-группа была основана в 1977 году в Лос-Анджелесе вокалистом Джеком Расселом и гитаристом Марком Кендалом. Пик популярности Great White пришелся на конец 80-х, когда были выпущены альбомы Once Bitten и Twice Shy.