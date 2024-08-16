Стало известно о состоянии пилотов разбившегося бомбардировщика Ту-22М3

Члены экипажа разбившегося в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 находятся в состоянии средней тяжести, пишет Shot.
Отмечается, что у летчиков диагностированы черепно-мозговые травмы и переломы. Все они доставлены в областную больницу.
Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в четверг в Черемховском районе Иркутской области рядом с поселком Михайловка при выполнении планового полета.
Экипаж из четырех человек успел катапультироваться после того, как отвел падающий самолет от жилых домов.
Всех пилотов нашли живыми, однако позднее один из них скончался в больнице.
В Минобороны РФ сообщали, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.