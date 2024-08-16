В Новосибирске завершены поиски 43-летнего мужчины в футболке с рисунком медведя

В Новосибирске завершились поиски 43-летнего мужчины. Об этом сообщили волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.
— Найден, жив. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — отчитались активисты.
Как сообщала КП-Новосибирск, мужчина пропал 19 июля. Таким образом, его поиски продлились почти месяц. Он был одет в черную футболку с рисунком медведя, темно-синие штаны, черные сланцы и темную бейсболку.
Ранее мы писали, что жителей Новосибирска просят помочь в поисках 15-летней Веры Виноградовой из Кургана, которая в настоящее время может находится на территории мегаполиса.
— Рост Веры — 150 сантиметров, телосложение среднее. Она ушла гулять вечером 12 августа и не вернулась домой. На связь не выходит. Раньше такого не было никогда. Полицейские сказали, что на ее имя был куплен билет на поезд из Кургана в Новосибирск, он должен был прибыть туда уже 14 августа. Сейчас Веру объявили во всероссийский розыск, — рассказала КП-Новосибирск мама девочки Елена Виноградова.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Веры, просят сообщить по телефонам +7 (3522) 42 12 98 (УМВД по Курганской области), +7 965 865 30 64 (Елена Виноградова) или по номеру 112.