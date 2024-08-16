В Новосибирске завершены поиски 43-летнего мужчины в футболке с рисунком медведя

— Рост Веры — 150 сантиметров, телосложение среднее. Она ушла гулять вечером 12 августа и не вернулась домой. На связь не выходит. Раньше такого не было никогда. Полицейские сказали, что на ее имя был куплен билет на поезд из Кургана в Новосибирск, он должен был прибыть туда уже 14 августа. Сейчас Веру объявили во всероссийский розыск, — рассказала КП-Новосибирск мама девочки Елена Виноградова.