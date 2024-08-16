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У бывшего гендиректора и учредителя «Оши» арестовали имущества на 1, 4 млрд

Имущество было выявлено после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области в рамках надзорной деятельности проверила, как идет следствие по факту преднамеренного банкротства ООО «Ликеро-водочный завод “ОША”.

По версии следствия, с июля 2012 г. до июня 2018 г. бывший генеральный директор и учредитель данной фирмы, зная о долгах предприятия по налогам, вывели со счетов свыше 1, 5 млрд рублей. Деньги выдавались под видом возврата несуществующих займов учредителю и различным людям, связанным с ним.

По инициативе прокуратуры следственные органы провели розыск имущества, оформленного обвиняемыми на аффилированные организации. По решению суда арестовано имущество трех организаций на сумму 1, 4 млрд рублей.