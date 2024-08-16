У бывшего гендиректора и учредителя «Оши» арестовали имущества на 1, 4 млрд

Прокуратура Омской области в рамках надзорной деятельности проверила, как идет следствие по факту преднамеренного банкротства ООО «Ликеро-водочный завод “ОША”.
По версии следствия, с июля 2012 г. до июня 2018 г. бывший генеральный директор и учредитель данной фирмы, зная о долгах предприятия по налогам, вывели со счетов свыше 1, 5 млрд рублей. Деньги выдавались под видом возврата несуществующих займов учредителю и различным людям, связанным с ним.
По инициативе прокуратуры следственные органы провели розыск имущества, оформленного обвиняемыми на аффилированные организации. По решению суда арестовано имущество трех организаций на сумму 1, 4 млрд рублей.