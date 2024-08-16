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Археологи Ростовской области обнаружили древние захоронения бронзового века

В Ростовской области Каменского района археологи нашли древнее захоронение бронзового века.

Работы проводились в поселении Астахово в хуторах Березовом и Молодежном.

В течение двух лет команда из десяти человек занималась поисками древних раскопок. И вот летом 2024 года им наконец-то улыбнулась удача — они обнаружили удивительное захоронение.

Останки, найденные на месте кургана «Березовый-IX», относятся к эпохе средней и поздней бронзы, то есть примерно к 2000−3000 годам до нашей эры. По мнению учёных, многие из найденных предметов являются элементами катакомбной культуры.

— В процессе работ было найдено 12 погребений бронзового века, — рассказывает археолог Андрей Скоробогатов, который нашел древнее захоронение. — В могилах древних людей также обнаружены керамическую посуду и бронзовые ножи.

После того как все работы будут выполнены, археологические находки передадут в специализированную лабораторию для более детального исследования. А затем они будут направлены на государственное хранение.

Артефакты передадут в музейный комплекс Каменского района.

археология