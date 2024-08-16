Судебные приставы вернули порядок в подъезде многоквартирного дома в Омске

Судебные приставы Омской области исполнили решение суда о демонтаже шкафа и коврового покрытия на лестничной площадке в одном из жилых многоквартирных домов Омска. Это восстановило права жильцов на пользование общим имуществом.
В отдел судебных приставов поступили исполнительные документы от жильцов дома на бульваре Кузьмина.
Один из жильцов нарушил правила, установив шкаф и ковровое покрытие на лестничной площадке 17 этажа. Эти вещи мешали проходу и могли создать проблемы для спасательных служб.
Управляющая компания получила много обращений от жильцов. Они просили убрать захламление. Компания направила предписание виновнику сделать это в течение 10 дней, но ничего не было предпринято.
«В результате суд обязал привести часть общего имущества многоквартирного дома в первоначальное состояние», — поделились в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области. После этого шкаф и ковровое покрытие были демонтированы.
Выезд судебного пристава подтвердил выполнение решения суда, был составлен соответствующий акт.