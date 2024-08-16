Аэропорт Владивостока работает штатно несмотря на аварию на ГРЭС

Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы — примерно час.