В Самаре пустят дополнительный транспорт в день матча «Акрона» и «Рубина»

— Дополнительный подвижной состав на трамвайном маршруте № 25 будет ожидать болельщиков на остановке «Солидарность Самара Арена» после окончания матча. Тоже самое касается низкопольных трамваев № 22, — рассказали в городской администрации.
Усилят также работу автобусных маршрутов. После матча с остановки «Улица Алма-Атинская» можно будет уехать на дополнительных автобусах № 1, 34, 41, 67. А к остановочному пункту «Улица Дальняя» подъедут автобусы маршрутов № 1 и № 67.
При этом перекрывать автомобильные дороги на территории у стадиона не будут. Напомним, 20 июля 2024 года «Акрон» крупно проиграл «Рубину» в первом туре группового этапа Кубка России со счетом 4:0.