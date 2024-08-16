В Самаре пустят дополнительный транспорт в день матча «Акрона» и «Рубина»

В понедельник, 19 августа, в 18:30 в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» пройдет матч пятого тура МИР РПЛ между футбольными командами «Акрон» и «Рубин». В этот день будет подан дополнительный общественный транспорт. Об этом сообщили в мэрии.