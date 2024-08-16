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В Самаре пустят дополнительный транспорт в день матча «Акрона» и «Рубина»

В Самаре усилят работу трамваев и автобусов в день матча «Акрона» и «Рубина» 19 августа.

Источник: ФК «Акрон» (Тольятти)

В понедельник, 19 августа, в 18:30 в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» пройдет матч пятого тура МИР РПЛ между футбольными командами «Акрон» и «Рубин». В этот день будет подан дополнительный общественный транспорт. Об этом сообщили в мэрии.

— Дополнительный подвижной состав на трамвайном маршруте № 25 будет ожидать болельщиков на остановке «Солидарность Самара Арена» после окончания матча. Тоже самое касается низкопольных трамваев № 22, — рассказали в городской администрации.

Усилят также работу автобусных маршрутов. После матча с остановки «Улица Алма-Атинская» можно будет уехать на дополнительных автобусах № 1, 34, 41, 67. А к остановочному пункту «Улица Дальняя» подъедут автобусы маршрутов № 1 и № 67.

При этом перекрывать автомобильные дороги на территории у стадиона не будут. Напомним, 20 июля 2024 года «Акрон» крупно проиграл «Рубину» в первом туре группового этапа Кубка России со счетом 4:0.