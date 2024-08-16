Количество центров долголетия в Москве превысило 130

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения, все центры оборудованы по единому стандарту, в них можно проводить любые мероприятия — от кулинарных мастер-классов до художественных выставок. Сейчас в сети центров открыто более 5,5 тыс. клубов по интересам, которые сформировали сами участники проекта. Среди них клубы любителей музыки, литературы, спорта, живописи, кулинарии, IT-технологий и других направлений.