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Количество центров долголетия в Москве превысило 130

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Еще 14 новых центров московского долголетия открылись в столице, теперь их более 130, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«В столице открылись 14 новых центров московского долголетия. Теперь в городе работает 134 современных пространства. В центрах москвичи старшего возраста поддерживают здоровый образ жизни и занимаются любимым делом, организуют клубы по интересам — от кулинарии до изучения иностранных языков», — написал мэр.

Он отметил, что появляются и новые сервисы. Так, с этого лета специалисты центров проводят консультации по оформлению электронных госуслуг.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения, все центры оборудованы по единому стандарту, в них можно проводить любые мероприятия — от кулинарных мастер-классов до художественных выставок. Сейчас в сети центров открыто более 5,5 тыс. клубов по интересам, которые сформировали сами участники проекта. Среди них клубы любителей музыки, литературы, спорта, живописи, кулинарии, IT-технологий и других направлений.

В ходе летнего сезона помимо «Зарядок долголетия» горожане старшего поколения могут присоединиться к регулярным занятиям, которые проходят на более чем 800 уличных площадках по всему городу. На улице можно заниматься гимнастикой, танцами, северной ходьбой, йогой, цигун, зумбой, посещать пешие экскурсии и многое другое. Всего на свежем воздухе открыто около 1,5 тыс. групп.

Собянин Сергей