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На дорогах Красноярского края будут дежурить «скрытые патрули»

В эти выходные трассы Красноярского края будут патрулировать в усиленном режиме.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

Сегодня, 16 августа, и в выходные на трассах Красноярского края усилят патрулирование. Как пишут Gornovosti со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД, там будут дежурить «скрытые патрули».

Дорожные полицейские выставят комплексы автоматической фиксации административных правонарушений, а особое внимание уделят пьяным водителям.

— За семь месяцев 2024 года в крае произошло 199 аварий с участием водителей в состоянии или с признаками опьянения, в которых погибли 46 человек, — добавили госавтоинспекторы.

Напоминаем, что сообщить о нетрезвых автомобилистах можно на телефон «Синей линии»: 263−10−19.