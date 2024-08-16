В Ростове кикшеринговая компания оштрафовала 191 самокатчика

— Важно понимать, что доля нарушений, если мы говорим о соотношении с общим числом поездок, не превышает 0,1%. При этом очевидно, что если говорить об абсолютных цифрах, это все равно достаточно внушительное количество, потому что поездок в Ростове совершается очень и очень много.