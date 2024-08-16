В Ростове кикшеринговая компания оштрафовала 191 самокатчика

В Ростове немалым спросом пользуются прокатные электросамокаты. Их уже можно с уверенностью назвать новым видом общественного транспорта.
Но, как часто бывает, мчащиеся на них ростовчане зачастую пренебрегают всеми возможными правилами: то ездят вдвоем, то сносят людей или животных, то в ДТП попадают. С такими нерадивыми водителями ведут борьбу как сотрудники ГАИ, так и кикшеринговые кампании.
3 412 БЛОКИРОВОК АККАУНТОВ.
— Если мы фиксируем нарушение, то на основании договора оферты выставляем штраф или блокируем аккаунт не только по банковской карте и номеру телефона, но и по смартфону. На практике это означает, что блокировка в нашем сервисе по сути бессрочная, — рассказал на радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» (89,8 FM) пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев.
С начала сезона сервис произвел 3 412 блокировок аккаунтов нарушителей и выписал 191 штраф.
— Важно понимать, что доля нарушений, если мы говорим о соотношении с общим числом поездок, не превышает 0,1%. При этом очевидно, что если говорить об абсолютных цифрах, это все равно достаточно внушительное количество, потому что поездок в Ростове совершается очень и очень много.
За систематические нарушения в Ростове блокируют аккаунты электросамокатчиков. Наталья Захарченко.
ДО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
Чаще всего штрафы были выписаны за неправильную парковку (500 рублей) и неспешивание на пешеходном переходе (1000 рублей).
— Блокируем аккаунты, в первую очередь, мы за поездки вдвоем. Дополнительно в таком случае выписывается штраф 5 000 рублей. За передачу самоката несовершеннолетнему — штраф 10 000 рублей.
К тому же, если идет систематическое нарушение любого из правил, то это также приводит к блокировке аккаунта.
— Если пользователь получает штраф и понимает, что нарушает правила, но при этом продолжает себя так вести, то неважно о чем идет речь. Даже если это просто неаккуратная парковка, мы все равно при систематических повторениях блокируем такие аккаунты.
ПИШИТЕ В ЧАТ-БОТ.
В Ростове электросамокатчиков за нарушения штрафуют инспекторы ГАИ. Помимо государственного ведомства, этим занимаются и сами сотрудники кикшеринговой компании. Также и сами ростовчане могут сообщить об этом. Причем, сейчас сделать это довольно легко.
— Важным способом получения информации является чат-бот «Самокат и общественный контроль». Это та возможность, которую используют очень многие жители города. То есть каждый ростовчанин, если он стал свидетелем какого-то нарушения, которое было совершено на самокате любого сервиса аренды, может просто сфотографировать, записать на видео это нарушение, указать адрес, время и отправить в чат-бот.
Далее эта информация поступит в сервис, мы опять-таки установим поездку, установим самокат и, соответственно, пользователя, который был за рулем этого самоката, и примем меры в отношении нарушителей.