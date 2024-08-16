В Иркутской области введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением гидрологической обстановки

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 августа на реке Иркут в районе села Тибельти отмечалось повышение уровня воды на 229 см, на реках Китой, Белая, Ока, малых реках Южного Прибайкалья — на 10−65 см. В период с 15 по 17 августа на реке Иркут на участке Баклаши — Иркутск ожидалось повышение уровня воды в районе села Баклаши до 450−500 см при отметке неблагоприятного гидрологического явления 480 см, в районе Иркутска — повышение уровня воды до 290−340 см при отметке неблагоприятного гидрологического явления 320 см. Сейчас обстановка стабилизировалась.