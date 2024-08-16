В Иркутской области введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением гидрологической обстановки

Ответственным за мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период действия режима повышенной готовности назначен первый заместитель главы региона Роман Колесов.
«Руководители исполнительных органов государственной власти Иркутской области должны принять дополнительные меры по подготовке сил и средств территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также меры по проведению мероприятий в неблагоприятных погодных условиях», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Главам муниципальных образований Иркутской области, на территории которых вводится режим повышенной готовности, рекомендовано уточнить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, обеспечить готовность сил и средств муниципального уровня, принять дополнительные меры для обеспечения бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем теплоснабжения и энергоснабжения.
Министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области поручено организовать работу по созданию нормативных запасов топлива, министерству транспорта и дорожного хозяйства — обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.
Особое внимание также уделено вопросам оповещения населения при угрозе ЧС. Режим повышенной готовности будет действовать до 19 августа 2024 года, сообщает пресс-служба Правительства региона.
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 августа на реке Иркут в районе села Тибельти отмечалось повышение уровня воды на 229 см, на реках Китой, Белая, Ока, малых реках Южного Прибайкалья — на 10−65 см. В период с 15 по 17 августа на реке Иркут на участке Баклаши — Иркутск ожидалось повышение уровня воды в районе села Баклаши до 450−500 см при отметке неблагоприятного гидрологического явления 480 см, в районе Иркутска — повышение уровня воды до 290−340 см при отметке неблагоприятного гидрологического явления 320 см. Сейчас обстановка стабилизировалась.