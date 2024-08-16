В Перми очистку русла реки Гайвы начал экскаватор-амфибия

Уникальная техника достает со дня реки затопленные деревья, которые распиливают бензопилами, а затем складируют на специальные площадки. Доставка осуществляется несамоходными понтонами. Иловые отложения перекачиваться по трубопроводу экскаватора-амфибии на площадку складирования при помощи землесосного оборудования.