В Перми очистку русла реки Гайвы начал экскаватор-амфибия

В Перми для очистки русла реки Гайвы от иловых отложений, бытового мусора и затопленной древесины приступили с помощью самоходных многофункциональных амфибий. Они способны выполнять функции земснаряда, плавающего экскаватора и камышекосилки.
Как пояснили в краевом Минприроды, экскаватор-амфибия в зависимости от места выполнения работ передвигается при помощи гусениц, гребных винтов или экскаваторной стрелы.
Уникальная техника достает со дня реки затопленные деревья, которые распиливают бензопилами, а затем складируют на специальные площадки. Доставка осуществляется несамоходными понтонами. Иловые отложения перекачиваться по трубопроводу экскаватора-амфибии на площадку складирования при помощи землесосного оборудования.
Использование таких технологий максимально снизит механическое воздействие на ландшафт долины реки Гайвы и сохранит ее природное состояние.
До конца ноября предстоит расчистить русло реки Гайвы от иловых отложений объемом 32 тыс. куб. м на протяжении 7 км. Работы проходят в раках нацпроекта «Экология».