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Концерт группы «Инь-Ян» отменили в Иркутске

В Иркутске отменили концерт группы «Инь-Ян», известной своими хитами «Сохрани меня», «Карма» и «Мало да помалу», а также участием в седьмом сезоне музыкального шоу «Фабрика звёзд».

Источник: Reuters

Выступление коллектива должно было состояться во время летнего фестиваля «Счастье чистой воды», который запланирован на 17 и 18 августа. Проходить он будет на площади у памятника Александру III. Однако ранее заявленную программу с выступлениями музыкальных групп и ди-джеев, а также сап-дефиле существенно урезали. Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, связано это с событиями в Курской области. Останутся турнир по сап-поло и проведение массовой интеллектуальной игры, а также гастрофестиваль «Сытый бабр».

«Сегодня, когда необходима помощь жителям Курской области, а в Черемховском районе произошло крушение самолёта, мы принял и решение отказаться от масштабных празднований», — говорится в сообщении.

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