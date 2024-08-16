Концерт группы «Инь-Ян» отменили в Иркутске

Выступление коллектива должно было состояться во время летнего фестиваля «Счастье чистой воды», который запланирован на 17 и 18 августа. Проходить он будет на площади у памятника Александру III. Однако ранее заявленную программу с выступлениями музыкальных групп и ди-джеев, а также сап-дефиле существенно урезали. Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, связано это с событиями в Курской области. Останутся турнир по сап-поло и проведение массовой интеллектуальной игры, а также гастрофестиваль «Сытый бабр».