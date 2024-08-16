Историческое панно смонтировано на стене между станциями метро «Авиамоторная»

Так, барельеф под названием «Крылатые люди. Небо», выполненный в смешанной технике из алюминия и мрамора, разместили на торцевой стене перронного зала. В свою очередь, композиция «Крылатые люди. Ника», созданная из алюминия и фибробетона, расположилась над аркой эскалаторного зала.