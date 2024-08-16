Воронежский ТЮЗ 61-й театральный сезон начнёт с новым режиссёром

Максим Иванов не новичок в театре. В 2022 году он участвовал в качестве режиссёра постановщика в спектакле «Маруся», жанр которого определили как романтическую пастораль. Представление организовали в творческой лаборатории театра, остановив свой выбор на драматургии для подростков. Постановка на тот момент московского режиссёра имела шумный успех.