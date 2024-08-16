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Воронежский ТЮЗ 61-й театральный сезон начнёт с новым режиссёром

Воронежский театр юного зрителя возглавит новый главный режиссер Максим Иванов.

О назначении сообщили в региональном министерстве культуры. Также Мария Мазур поздравила труппу театра с открытием 61-го театрального сезона.

Максим Иванов не новичок в театре. В 2022 году он участвовал в качестве режиссёра постановщика в спектакле «Маруся», жанр которого определили как романтическую пастораль. Представление организовали в творческой лаборатории театра, остановив свой выбор на драматургии для подростков. Постановка на тот момент московского режиссёра имела шумный успех.

Новый режиссёр-постановщик ТЮЗа окончил ГИТИС, имеет актёрский и педагогический опыт. Помимо воронежского, он сотрудничал с московскими театрами «Школа драматического искусства» и «Центр драматургии и режиссуры», казанским ТЮЗом, тюменским Молодёжным театром «Ангажемент».

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