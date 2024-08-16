YUNGBLUD рассказал о своем предстоящем альбоме

В начале июня рокер выпустил трек Breakdown, который, по-видимому, окажется в предстоящем альбоме. Тогда же исполнитель рассказал, что студийник будет концептуальным, в стиле брит-поп. Также он заметил, что на пластинку повлияли The Stone Roses и Эми Уайнхаус.