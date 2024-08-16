Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми расселили аварийный дом 1917 года постройки

Все пермяки получили денежную компенсацию или благоустроенное жилье.

Источник: Комсомольская правда

В Перми завершилось расселение трех аварийных домов по улице Якоба Свердлова, 53, Ольховская, 23 и Казанцевская 2-ая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В здании 1917 года постройки по адресу улица Якоба Свердлова, 53 располагалось 2 жилых помещения общей площадью 73 квадратных метра. В них проживали 18 человек. Второе аварийное здание, возведенное в 1959 году по улице Ольховской, 23 состояло из 17 жилых помещений общей площадью 635,46 квадратных метра. В них проживали 37 человек. А в аварийном доме, возведенном в 1958 году по улице Казанцевская 2-ая, 8, находилось 10 жилых помещений суммарной площадью 410 квадратных метров. В них проживали 25 человек.

Все пермяки, проживающие ранее в аварийных постройках, получили денежную компенсацию или благоустроенное жилье.

Свободные земельные участки могут в будущем быть использованы под строительство новых жилых объектов или социально важных общественных мест культурной и рекреационной направленности.

ЖКХ