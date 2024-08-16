В Перми расселили аварийный дом 1917 года постройки

В здании 1917 года постройки по адресу улица Якоба Свердлова, 53 располагалось 2 жилых помещения общей площадью 73 квадратных метра. В них проживали 18 человек. Второе аварийное здание, возведенное в 1959 году по улице Ольховской, 23 состояло из 17 жилых помещений общей площадью 635,46 квадратных метра. В них проживали 37 человек. А в аварийном доме, возведенном в 1958 году по улице Казанцевская 2-ая, 8, находилось 10 жилых помещений суммарной площадью 410 квадратных метров. В них проживали 25 человек.