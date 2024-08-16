Режим повышенной готовности из-за подъема воды в реках ввели в Иркутской области

В Иркутской области с 16 августа начинает действовать режим повышенной готовности. Он распространяется на областной центр, Ангарский городской округ, Слюдянский, Шелеховский и Усольский районы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, соответствующий указ подписал глава Приангарье из-за ухудшения гидрологической ситуации на водоемах.
— Руководители исполнительных органов государственной власти Иркутской области должны принять дополнительные меры по подготовке сил и средств территориальной подсистемы области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также меры по проведению мероприятий в неблагоприятных погодных условиях, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Мэрам районов, где действует режим, рекомендовали отработать порядок действия по предупреждению и устранению ЧС. Министерствам было поручено создать запасы топлива, а также подготовить силы и средства на случай неблагоприятной обстановки на дорогах. Действие режима продлится до 19 августа. Как отмечают синоптики, основной подъем воды пришелся на 15 августа. На некоторых реках уровень почти достиг критических отметок, но сейчас ситуация нормализовалась.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Иркутской ГЭС приняли решение сократить сбор воды до 1500м3/с. Чтобы не ухудшать обстановку на реках.