Режим повышенной готовности из-за подъема воды в реках ввели в Иркутской области

Мэрам районов, где действует режим, рекомендовали отработать порядок действия по предупреждению и устранению ЧС. Министерствам было поручено создать запасы топлива, а также подготовить силы и средства на случай неблагоприятной обстановки на дорогах. Действие режима продлится до 19 августа. Как отмечают синоптики, основной подъем воды пришелся на 15 августа. На некоторых реках уровень почти достиг критических отметок, но сейчас ситуация нормализовалась.