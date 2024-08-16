Умер экс-начальник воронежской Военно-воздушной академии Александр Харчевский

В Липецке в четверг, 15 августа, на 75-м году жизни не стало заслуженного военного летчика России, бывшего начальника Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже, основателя авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александра Харчевского. Об этом сообщили в администрации Липецка.
Александр Харчевский родился в 1950 году. В 1972 году окончил Харьковское высшее авиационное училище летчиков, в 1986 году — Военно-воздушную академию имени Гагарина в Московской области. С 1972 по 1978 год проходил службу в авиационных частях Группы советских войск в Германии на должностях летчика, старшего летчика и командира звена. С 1978 по 1986 год служил в Липецком авиацентре в должностях командира звена, командира эскадрильи и командира полка. С 1987 по 1997 год занимался исследовательской работой в войсковой части. В 1997 году был назначен начальником Центра боевого применения и переучивания летного состава ВВС, стал кандидатом военных наук. С 2006 года Александр Харчевский являлся командиром пилотажной группы «Соколы России». В августе 2012 года был назначен начальником Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, в декабре 2012 года назначен начальником четвертого Центра боевого применения и переучивания летного состава в Липецке. В августе 2015 года ушел на пенсию. С 2016 года работал на иркутском авиазаводе.
В 1993 году Александру Харчевскому было присвоено звание «Заслуженный военный летчик Российской Федерации». Летчик награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Красной Звезды, «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями, в том числе «За военные заслуги» Национального комитета обороны Франции и именным огнестрельным оружием.
Александр Харчевский провел более 40 учебных воздушных боев с пилотами США, ЮАР и Франции и во всех одержал победу. Имел классную квалификацию «Летчик-снайпер». За время службы освоил самолеты: Л-29, МиГ-15, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-34.