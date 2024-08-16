Пересильд споет, Боярская оценит новые фильмы: В Калининграде открывается кинофестиваль «Короче»

Ежегодно фестиваль представляет большую внеконкурсную программу короткометражных фильмов, которая разбита на тематические блоки: в этом году это «Короче. Премьеры» (здесь яркие фильмы, не вошедшие в основной конкурс), «Короче. Связи» (ленты, посвященные непростым и парадоксальным контактам между людьми), «Короче. Экстра» (коллекция причудливых человеческих и кинематографических связей и стилей). А также блоки «Короче. Комедия», «Короче. Драма», «Короче. Юность» и «Короче. Детям» — короткометражки для самых маленьких зрителей. Традиционно отборщики короткометражной секции Вадим Рутковский и Надежда Королева представят свои собственные подборки. Показы внеконкурсной программы пройдут в кинотеатре «Заря» 21, 22, 23 и 24 августа.