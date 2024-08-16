Пересильд споет, Боярская оценит новые фильмы: В Калининграде открывается кинофестиваль «Короче»

Впереди одно из самых долгожданных событий августа — фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» (18+). Уже 12-й по счету, он пройдет с 20 по 25 августа. Ждем встречу с лучшими картинами и звездами кино. А еще — специальные мероприятия и концерт в Центральном парке.
ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
Киносмотр откроется вечером 20 августа, всех желающих приглашают на красную дорожку к драматическому театру: звездные гости, вспышки фотокамер, музыка. Там же (но вход внутрь уже по пригласительным) пройдет торжественная церемония открытия «Короче 2024». Фильмом открытия станет новая картина Романа Михайлова «Жар-птица».
21 августа начнет работу традиционная площадка фестиваля — в Центральном парке. Там в рамках открытия программы летнего кинотеатра состоится концерт актрисы Юлии Пересильд и ее музыкального проекта «Мандрагора». Показы будут идти все дни фестиваля — зрители смогут посмотреть знаковые российские картины «Летучий корабль», «Вызов», «По щучьему велению», а также победителя дебютной программы прошлого года, фильм «Бери да помни».
Ежегодно фестиваль представляет большую внеконкурсную программу короткометражных фильмов, которая разбита на тематические блоки: в этом году это «Короче. Премьеры» (здесь яркие фильмы, не вошедшие в основной конкурс), «Короче. Связи» (ленты, посвященные непростым и парадоксальным контактам между людьми), «Короче. Экстра» (коллекция причудливых человеческих и кинематографических связей и стилей). А также блоки «Короче. Комедия», «Короче. Драма», «Короче. Юность» и «Короче. Детям» — короткометражки для самых маленьких зрителей. Традиционно отборщики короткометражной секции Вадим Рутковский и Надежда Королева представят свои собственные подборки. Показы внеконкурсной программы пройдут в кинотеатре «Заря» 21, 22, 23 и 24 августа.
Церемония закрытия, подведение итогов, награждение победителей — в Центральном парке 25 августа.
А КТО В ЖЮРИ.
Традиционно в Калининград приедут известные российские актеры и режиссеры. Им предстоит профессионально смотреть кино. Так, секцию полнометражного дебютного кино будут оценивать актриса театра и кино Елизавета Боярская, актер, режиссер и продюсер Александр Робак, режиссер сценарист, продюсер Александр Котт, председателем жюри станет кинорежиссер, Народный артист РФ Алексей Учитель.
Программу дебютных фильмов покажут в Калининградском драмтеатре.
В жюри программы короткометражного кино вошли актеры Любовь Аксенова и Артем Ткаченко, режиссер, сценарист и продюсер Петр Тодоровский. Председателем жюри выступит продюсер, режиссер и шоураннер Сергей Кальварский.
Показы короткометражного конкурса и внеконкурсной программы пройдут в кинотеатре «Заря».
Фестиваль «Короче» продолжает образовательную программу — в этом году Лаборатория «Короче» пройдет в партнерстве с журналом «Искусство кино» — после каждого конкурсного блока короткометражной программы все участники смогут получить подробный разбор своих работ от режиссера, сценариста Натальи Мещаниновой и главного редактора «Искусство кино», кинокритика Никиты Карцева.
ПАМЯТИ МАСТЕРА.
Специальная программа посвящена памяти Сергея Соловьева, которому в этом году исполнилось бы 80. Откроет показ первый кинематографический опыт режиссера — «Взгляните на лицо». В программу вошли и студенческие фильмы его титулованных учеников: «Йя-Хха» (1986) Рашида Нугманова, «Сон в летнее утро» (1989) Федора Бондарчука, «До востребования» (2000) Анны Меликян, «Здесь и сейчас» (2023) Павла Королько. Вечер памяти пройдет 24 августа в кинотеатре «Заря».
Вход на показы кино и мероприятия — по регистрации на сайте фестиваля. Она откроется 19 августа.