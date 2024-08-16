С бойцом СВО простились в Тайшете

В Тайшете проводили в последний путь земляка и участника спецоперации Евгения Степанова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, боец погиб при выполнении поставленной задачи в возрасте 29 лет.
— После окончания школы № 14 был призван в ряды российской армии на срочную службу. Служил в воздушно-десантных войсках. Он всегда мечтал быть военным. После прохождения срочной службы переехал в Новосибирск, где заключил контракт и с декабря 2016 года служил в Главном разведывательном управлении ВДВ, — поделились в администрации.
С конца октября он по новому контракту отправился на службу «за ленточку». Там сибиряк встал во главе десантно-штурмового отделения. У мужчины остались родители и брат.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения гидрологической обстановки. Уровень воды в реках стал резко повышаться.