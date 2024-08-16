С бойцом СВО простились в Тайшете

— После окончания школы № 14 был призван в ряды российской армии на срочную службу. Служил в воздушно-десантных войсках. Он всегда мечтал быть военным. После прохождения срочной службы переехал в Новосибирск, где заключил контракт и с декабря 2016 года служил в Главном разведывательном управлении ВДВ, — поделились в администрации.