Древнее захоронение с предметами бронзового века обнаружили в Ростовской области

Древнее захоронение обнаружили в районе Астаховского поселения Ростовской области, сейчас там ведутся раскопки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава администрации Каменского района Владимир Савин.
— Находки, сделанные научной группой, относятся к эпохе средней и поздней бронзы II-III тысячелетий до новой эры, многие из них являются элементами катакомбной культуры. Есть обнаруженные погребения, предметы быта, — написал Владимир Савин.
Чиновник отметил, что высота кургана «Березовый-IX» не сохранилась, но площадь территории этого объекта и прилегающего к нему пространства составляет более 6 тысяч квадратных метров.
— Задача специалистов — извлечь «драгоценные» элементы и позаботиться о них, — добавил Владимир Савин.
Как оказалось, археологические исследования ведутся в рамках госконтракта по строительству водопроводных сетей в хуторах Березовом, Астахове и поселке Молодежном.