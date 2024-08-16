Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Древнее захоронение с предметами бронзового века обнаружили в Ростовской области

Артефакты II и III тысячелетий до нашей эры нашли при раскопках в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Древнее захоронение обнаружили в районе Астаховского поселения Ростовской области, сейчас там ведутся раскопки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава администрации Каменского района Владимир Савин.

— Находки, сделанные научной группой, относятся к эпохе средней и поздней бронзы II-III тысячелетий до новой эры, многие из них являются элементами катакомбной культуры. Есть обнаруженные погребения, предметы быта, — написал Владимир Савин.

Чиновник отметил, что высота кургана «Березовый-IX» не сохранилась, но площадь территории этого объекта и прилегающего к нему пространства составляет более 6 тысяч квадратных метров.

— Задача специалистов — извлечь «драгоценные» элементы и позаботиться о них, — добавил Владимир Савин.

Как оказалось, археологические исследования ведутся в рамках госконтракта по строительству водопроводных сетей в хуторах Березовом, Астахове и поселке Молодежном.