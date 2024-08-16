В Беларуси на восьми пляжах сняты ограничения на купание

Санитарно-эпидемиологической службой на этой неделе оценено 382 зоны рекреации, проведены исследования 898 проб воды, из которых 42 не соответствовало гигиеническим нормативам. По состоянию на 15 августа купание ограничено в 31 зоне рекреации. За прошедшую неделю сняты ограничения на 8 пляжах.



Ограничения на купание в Минской области сняты в пляжной зоне Солигорского водохранилища у санатория «Березка», в Гродненской области — на прудах в городском поселке Большая Берестовица и деревне Луцковляны Гродненского района, в Могилевской — на озере Гусином в агрогородке Кадино Могилевского района, на реке Остер вблизи оздоровительного лагеря «Орленок» Климовичского района, на базе отдыха «Мерея» в агрогородке Ленино Горецкого района, в Гомельской области — на правобережных пляжах Мозыря на реке Припять в районе гребной базы и жилого дома № 9 по ул. Советской.



Купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта в Минской области запрещено в Червене (озеро Натальевское) и городском поселке Смиловичи Червенского района (пляж на реке Волма), в Витебской области — в Полоцке (место отдыха на левом берегу реки Западная Двина) и Новополоцке (зоны рекреации на реке Западная Двина в районе моста, в районе спасательной станции по ул. Парковая, 1А), в Гомельской — в городе Жлобине (пляжи на реке Днепр в районе парка культуры и отдыха «Приднепровский» и Центра олимпийского резерва), в трех зонах рекреации на реке Сож в Гомельском районе (на набережной, а также в районе ул. Речной поселка Ченки, в районе садоводческого товарищества «Скиток-2»). Также приостановлено купание детей и взрослых в самом Гомеле на пляже «Шведская горка» и ограничено купание детей на пляжах «Новобелицкий» и «Каскад-2».



В Могилевской области купаться запрещено в Могилеве (городской пляж на реке Днепр, залив Днепра в районе ул. Фатина, зона рекреации в пруду Броды), Могилевском (пляжи на реке Днепр в агрогородке Полыковичи, пруду в деревне Вильчицы) и Шкловском (городской пляж на правом берегу Днепра вблизи ледовой арены, пляж на пруду возле деревни Путники) районах. Приостановлено купание детей и взрослых в Бобруйске (городской пляж № 2, пляж санатория «Шинник». Ограничено купание детей в Могилеве (пляж на Святом озере), Бобруйске (городской пляж № 1), Чаусском (водохранилище Рудея в районе агрогородка Горбовичи), Дрибинском (пруд Запольский вблизи агрогородка Рясно) районах. В Гродненской области купание запрещено в Гродно (пляж в урочище Лососна на реке Неман) и Гродненском районе (пляж на пруду у деревни Суховляны). Ограничено купание детей в Гродно на пляже на реки Неман в урочище Пышки.