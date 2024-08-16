В Крыму выявили случаи лихорадки Западного Нила

«Крым находится в зоне риска по регистрации этих случаев ввиду очень обширной фауны, этнофауны. Полуостров эндемичен и в зоне риска по целому ряду трансмиссивных инфекций, которые передаются через кровь, через укусы комаров, в том числе и по малярии», — обратила внимание Светлана Листопад.