В Крыму выявили случаи лихорадки Западного Нила

«В этом году у нас уже зарегистрированы три случая заболевания лихорадкой Западного Нила в разных регионах, но примерно в один промежуток времени: в Феодосии, Бахчисарайском районе и Севастополе», — сообщила Светлана Листопад.
По ее словам, единичные случаи этого заболевания регистрируются в Крыму ежегодно. Так, в предыдущие годы они были выявлены в том числе в Белогорском районе и Керчи.
Крым в зоне риска
«Крым находится в зоне риска по регистрации этих случаев ввиду очень обширной фауны, этнофауны. Полуостров эндемичен и в зоне риска по целому ряду трансмиссивных инфекций, которые передаются через кровь, через укусы комаров, в том числе и по малярии», — обратила внимание Светлана Листопад.
При этом представитель Роспотребнадзора отметила, что источником лихорадки Западного Нила, резервуаром этого вируса, являются в основном птицы, в том числе водоплавающие, перелетные.
Количество выявленных случаев заболевания зависит от того, насколько широко проводится диагностика, уточнила она.
Симптомы лихорадки Западного Нила и лечение
Светлана Листопад обращает внимание, что заболевание может иметь бессимптомный характер при очень низкой инфицирующей дозе. Манифестные формы, которые проявляются клинически, бывают двух видов.
Первая форма похожа на грипп либо лихорадку, которая проявляется в основном повышением температуры на протяжении нескольких дней, симптомами интоксикации: ломота в теле, суставах, головная боль. С этими симптомами, по словам специалиста, не все обращаются к врачу. Переносят, как ОРВИ. Эта форма лечится симптоматически.
Вторая — более тяжелая, проявляется в виде менингита и реже менингоэнцефалита, когда вирус поражает центральную нервную систему. В этом случае медики должны сделать более обширную диагностику и определить, что это не бактериальная инфекция, а вирусная, и провести соответствующее лечение.
«Более тяжело лихорадку Западного Нила переносят люди с хроническими заболеваниям, например, сахарным диабетом. Летальные случаи в России не частые, в Крыму они не зарегистрированы», — отметила Светлана Листопад.
Все выявленные в Крыму случаи, по информации Роспотребнадзора, это лихорадящие формы лихорадки Западного Нила.
Профилактика заболевания
Ежегодно в регионах выборочно проводится скрининг, мониторинг крови здоровых людей на наличие иммуноглобулинов G, которые свидетельствует, что человек либо столкнулся с этой инфекцией, либо переболел ею. Этот показатель, по словам Светланы Листопад, составляет от 3 до 10 процентов исследуемых сывороток.
«Должны быть меры профилактики. Не исключено, что носителями вируса могут быть и мелкие млекопитающие, и в редких случаях даже сельскохозяйственные животные. Переносят его комары, клещи», — пояснила гость студии.
При выявлении случаев заболевания обследуется территория предполагаемого инфицирования, где человек чаще всего бывал. Для исследования от очага берется зона в 3 км — максимальный лет комара. Там проводится энтомологическое обследование территории, отлавливаются экземпляры, которые будут обследоваться на наличие лихорадки Западного Нила.
Для защиты себя важно проводить акарицидную обработку. Особенно это касается тех, кто находится на даче, в частном секторе. Выкладка комаров может быть в местах, где есть трава, вода, дрова.
В июле пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что в России в текущем году зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила.