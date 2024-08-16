В Курской области ищут пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ

«Он до сих пор не вышел на связь, родные не могут его отыскать, поиски продолжаются. Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может, еще что. Это снимали в Заолешенке, почти пригороде Суджи. Все наши службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками», — сказал собеседник агентства.