Журналист Саймс назвал причину обысков его дома в США, где он не был с 2022 года

«Была статья в украинской газете, которая подробно описывала, что я сказал в моей предыдущей программе, создается впечатление, что кто-то в Киеве очень внимательно наблюдал за тем, что я говорю на Первом канале. И статья, которая появилась в этой украинской газете, создает впечатление, что они четко связывали произошедшее с моими выступлениями на российском телевидении. Но это как бы впечатление, потому что, я повторяю, я никем, ни в какой мере, ни о каких моих проблемах не был официально и даже неофициально проинформирован», — рассказал Саймс о своих предположениях о причине обыска.