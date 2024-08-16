Обновленные фонтаны запустили в четырех районах Петербурга

— Наши знаменитые фонтаны очень любят петербуржцы и гости города. Это не только украшение Петербурга, но и важная составляющая комфортной городской среды. Последние годы мы активно занимаемся строительством новых и восстановлением старых, заброшенных и разрушенных фонтанов. Причем не только крупных и значимых, но и небольших внутридворовых, которых очень много в нашем городе. Мы уже возродили почти полсотни фонтанов. Эта работа будет продолжена, — отметил губернатор Александр Беглов.