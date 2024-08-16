Обновленные фонтаны запустили в четырех районах Петербурга

Обновленные фонтаны запустили в Выборгском, Кировском, Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. Специалисты «Водоканала» отремонтировали конструкции и теперь они снова радуют глаз жителей и гостей города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Наши знаменитые фонтаны очень любят петербуржцы и гости города. Это не только украшение Петербурга, но и важная составляющая комфортной городской среды. Последние годы мы активно занимаемся строительством новых и восстановлением старых, заброшенных и разрушенных фонтанов. Причем не только крупных и значимых, но и небольших внутридворовых, которых очень много в нашем городе. Мы уже возродили почти полсотни фонтанов. Эта работа будет продолжена, — отметил губернатор Александр Беглов.
Так, например, фонтан отремонтировали у дома № 61 на Лесном проспекте. Конструкция имеет 90-летнюю историю. Специалисты восстановили конструкции его чаши с гранитной облицовкой, провели монтаж распределительного коллектора и проложили новые сети водоснабжения и водоотведения. Кроме того, в центре чаши установили гранитный вазон, из которого бьет вертикальная струя, изменив таким образом его водную картину.