МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды

Завтра, 17 августа, местами по региону ожидаются грозы, ночью и утром туман на отдельных участках, видимость 500 метров и менее.
Также температура воздуха в Башкирии ночью составит +7,+12°, днем +15,+20°.
Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Завтра, 17 августа, местами по региону ожидаются грозы, ночью и утром туман на отдельных участках, видимость 500 метров и менее.
Также температура воздуха в Башкирии ночью составит +7,+12°, днем +15,+20°.