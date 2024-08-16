Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погоды

Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Сейчас в Ричмонде: +31° 5 м/с 43% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Завтра, 17 августа, местами по региону ожидаются грозы, ночью и утром туман на отдельных участках, видимость 500 метров и менее.

Также температура воздуха в Башкирии ночью составит +7,+12°, днем +15,+20°.

МЧС